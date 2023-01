Por su parte, AM Racing Nascar envió sus condolencias a la familia Gutiérrez Hoppe. “Fico era miembro de la familiar AM Racing Nascar, a veces junto a la pista para apoyar a su hermano Max. [...] Nuestros pensamientos y plegarias no sólo están con la familia, sino también con Max para su recuperación y su duelo”, expresó.

Asimismo, Nascar México Series compartió que se une a “la pena que embarga a la familia Gutiérrez por el sensible fallecimiento de nuestro piloto y amigo”.