“Creo que puedo todo compartirlo porque sin lugar a dudas el baloncesto es un vicio, es una manera de vivir la vida, mi esposa así me conoció y sabe que ando de un lado a otro jugando, con ella no hay ningún tipo de problema, ya que sabe que ando jugando, ando haciendo algo sano y sin lugar a dudas el deporte te aleja de cualquier tipo de vicios”.

El incansable jugador en las canchas locales y de igual manera en las invitaciones a nivel nacional, hasta internacional no ha tenido problema de llevar a la par su figura de papá, con la de esposo y por supuesto no dejar de lado su trabajo y el hogar.

“Todo siempre es muy ameno, nos llevamos bien, no hay gritos, siempre un ambiente muy sano, debido a que estamos en el ambiente deportivo y todo es muy sano, entonces nada tengo que decir de mis hijos, su conducta es excelente”.

“Lo que yo le digo a la gente, nosotros tenemos el ejemplo de nuestro papá, un excelente padre y es algo que ya lo traemos, me tocaron unos hijos que con ellos es muy fácil ser papá, todo lo que hacemos es en familia ya sea aquí en la casa, salimos a comer, salimos de paseo, pero siempre todo en familia”, expresó Moreno González.

Su llegada al baloncesto

El letal tirador de tres puntos en el puerto y en eventos de talla local, estatal y nacional recuerda cómo se decidió por jugar el deporte ráfaga.

“Empecé a jugar básquetbol en primero de secundaria, debido a que un maestro me dijo que si quería crecer tenía que jugarlo porque era “chaparrito”, en el momento que tomé el balón me gustó y nunca lo he dejado.

“Ya cuando lo jugaba fue mi padre que me dijo que si quería seguir en el baloncesto debía de practicar muy duro, le hice tanto caso que hasta la fecha lo sigo practicando”.

Señaló que al llegar a Mazatlán en 1975, en la escuela Técnica 5, participó en un interescuadras y quedaron invictos y al pasar a la Preparatoria del Colegio El Pacífico, en tercer año de igual manera finalizaron invictos en un Interprepas con el profesor “Chanky” Tiznado.

El campeonato a nivel preparatoria le abrió las puertas para ser parte de seleccionados locales.

“Luego de ese campeonato me empezaron a invitar como Selección Mazatlán en ese entonces en la Juvenil B, pero nunca le pudimos ganar ni a Navolato ni a Culiacán en mi generación