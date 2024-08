En la antesala de su enfrentamiento contra John Gotti en la Arena Ciudad de México, el legendario boxeador Floyd Mayweather Jr. rindió homenaje a dos de los más grandes pugilistas mexicanos, Saúl “Canelo” Álvarez y Julio César Chávez.

En una rueda de prensa, Mayweather, de 47 años, evitó entrar en la polémica de quién es el mejor boxeador mexicano, pero no escatimó en elogios para ambos.

“Son grandes boxeadores mexicanos, no me corresponde a mí ranquearlos. Me quito el sombrero ante los grandes boxeadores que han labrado el camino para mí, para llegar al lugar en el que me encuentro. Canelo es un gran peleador”.

Cabe recordar que Floyd Mayweather Jr. y Canelo Álvarez se enfrentaron en el 2013; en aquel entonces, el tapatío tenía 23 años y fue ‘llevado a la escuela’ por el estadounidense, quien se llevó la victoria sin mayor problema.

¿Pelearía contra Julio César Chávez?

‘Money’ Mayweather también tuvo palabras para Julio César Chávez, a quien consideró como una leyenda del boxeo mundial y señaló que si fuera más joven, sin duda lo enfrentaría en el ring.

“Chávez es una leyenda del boxeo, es uno de los boxeadores que me abrió las puertas del deporte. Yo me mantengo en condición, él es un poco más viejo ya. Si fuera más joven tendríamos una gran pelea”.