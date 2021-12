MÉXICO._ Mucho se ha hablado de la negativa del Canelo Team para pelear contra el mexicoamericano David Benavidez . A pesar de que ex boxeadores como Julio César Chávez y Floyd Mayweather Jr. piden esa pelea , Saúl Álvarez sigue planificando su combate contra Ilunga Makabu . Ante este panorama, el padre del “Bandera Roja” estalló.

Eddy Reynoso explicó las razones por las cuales no contemplan la pelea. Entre otras cosas el entrenador de Saúl Álvarez manifestó no interesarle enfrentar a Benavidez. Reynoso indicó que el “Bandera Roja” debía alcanzar otros éxitos para poder plantarse frente a Canelo. Pero el padre de Benavidez considera que son simple excusas para no enfrentar a un peleador como su hijo.

“Es una pelea muy peligrosa para nosotros también. Canelo es el libra por libra, un peleador muy disciplinado, difícil, un peleador que está acabando con todos. Creo que si David es tan fácil como ellos piensan, ¿por qué no callar bocas, subirse a otra división y acabar con todo?, pero yo creo que antes de subir a otra división o dejar los cinturones vacantes, existe y siempre existirá que le corrió a David Benavidez“, enfatizó.

Finalmente, José Benavidez cuestionó al posible rival de Canelo al indicar que es un boxeador poco conocido y que esta contienda sólo se está planificando por negocio.