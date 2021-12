“Creo que el que le podría complicar toda la noche a Canelo Álvarez es Benavidez porque es un muchacho que no tiene miedo y que está buscando la oportunidad, además de que tiene muchas cualidades”, explicó Julio César Chávez en una entrevista para Little Giant Boxing.

De hecho, el “Bandera Roja” tenía entre cejas subirse en el ring para enfrentar a Saúl Álvarez , pero desde el Canelo Team desestimaron dicha propuesta al argumentar que actualmente es una pelea que no les interesa.

JULIO CÉSAR CHÁVEZ RECONOCE EL RIESGO DE CANELO AL SUBIR A PESO CRUCERO

A pesar de que el “Gran Campeón Mexicano” reconoció no tener en el radar al posible rival del Canelo, Ilunga Makabu, Chávez entiende la dificultad que conlleva subir de peso y enfrentar al peleador congoleño en su zona de confort.

“Con el que va a pelear no lo conozco, con todo respeto, no sé quién es. Pero cuando uno sube de peso es peligroso. Subir de peso es complicado, pero Canelo tiene un físico privilegiado, sube de 80 a 85 kilos y se ve perfecto. No sé cómo le hace, pero tiene un físico privilegiado”, concluyó Julio César Chávez.