MAZATLÁN._ El ganador del premio al mejor juvenil de la temporada pasada en Cibacopa seguirá con ese mismo estatus en este 2023.

Una gran noticia es la que acaba de recibir Venados de Mazatlán Basketball para esta nueva campaña al conocer que Francisco “Frank” Acosta tendrá este 2023 su último año como juvenil.

“Frank (Francisco Acosta) seguirá siendo juvenil este año, le toca seguir siendo juvenil, revisamos bien su año de nacimiento y más, entonces sigue siendo juvenil y lo vamos a aprovechar”, dijo Paúl Luque Wiley, presidente de Venados Basketball.

“Vamos a estar muy bien en esa posición de juvenil, creo que es una gran noticia que él siga siendo juvenil, porque ya trae experiencia, además de ser juvenil del año de Cibacopa, trae buen compromiso, debido a que tiene mucha capacidad y mucho talento”.

En ese renglón de juveniles con Venados está trabajando con Renzo Hernández y algunos otros invitados.

“Hicimos un try out, la verdad que nunca sobran los juveniles, en el try out que hicimos sacamos varios nombres, a ellos se les va a estar invitando, dándole continuidad tanto a los entrenamientos como a los juegos para que vean cuál es el contexto de un equipo profesional.

“A Renzo (Hernández) me tocó verlo jugar contra mí en un torneo que estoy jugando y de ahí lo invité a competir con nosotros y lo ha hecho muy bien”.