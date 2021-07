MILWAUKEE._ Bucks de Milwaukee está ante el partido más importante de la franquicia en casi cinco décadas. Primeras Finales desde 1974, desventaja de 2-0 ante un rival crecido y un tercer encuentro en casa.

Sí, prácticamente no hay mañana. Y ni ante esa situación cambia el foco de Giannis Antetokounmpo, una súperestrella y líder particular en todo sentido.

“Por más que no lo digamos, sabemos a qué clase de partido saldremos. Pero al final del día hay que mantener la tranquilidad. No puedes estar todo el día pensando que son las Finales, que hay muchísima presión. Esto es básquet... Es fácil decirlo y difícil hacerlo, pero al final del día hay que tratar de enfocarlo de esa manera. Yo lo veo así”, dijo el griego tras el entrenamiento de este sábado.

Así, muestra la calma ante una situación compleja de su equipo, que este domingo (18:00 horas de Sinaloa) regresará al Fiserv Forum para recibir a los Suns de Phoenix buscando evitar caer en el hasta ahora irremontable hoyo de 0-3 en una serie de Playoffs. Pero esa presión no lo mueve.

“Sé que cuando realmente disfruto las cosas, les pongo todo mi corazón. Si no disfruto, no me pasa. Estoy tratando de disfrutar esto porque sé lo que tuvimos que atravesar para llegar, así que ahora queda tratar de aprovechar esta oportunidad al máximo”, remarcó.

Hasta acá, lo del griego es incuestionable en la serie, sobre todo si pensamos que hace menos de dos semanas tenía a todos alarmados por esa lesión en la rodilla izquierda que se quedó en una hiperextensión cuando varios pensaban lo peor.

Pudo salir a la cancha en estas Finales tras perderse el cierre de la eliminatoria ante los Hawks, y ha dado todo y más para sostener a los Bucks, con ese épico esfuerzo del Juego 2 (42 puntos y 12 rebotes) que no fue suficiente. Ahora bien, los Bucks tienen que resolver el tema de darle ayuda, sobre todo cuando le toca descansar, porque la diferencia de rendimiento está siendo enorme.

Con Giannis en cancha en las Finales: +4 en 75 minutos (mejor marca del equipo), 110,9 rating ofensivo, 108,3 rating defensivo

Con Giannis afuera en las Finales: -27 en 21 minutos (peor marca del equipo), 95,2 rating ofensivo, 148,9 rating defensivo

Antetokounmpo, a su manera, está listo para lo que será el mayor desafío de su carrera, un Juego 3 sin mañana para los Bucks.