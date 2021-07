El ex campeón mundial mexicano, Gilberto “El Zurdo” Ramírez, mantuvo su invicto al noquear en cuatro rounds al ex contendor cubano Sullivan Barrera, en el combate estelar de una cartelera que Golden Boy Promotions, organizó este viernes por la noche en el Banc of California Stadium, en Los Angeles, California.

El sinaloense, originario de Mazatlán, mandó tres veces a la lona a Barrera, con contundentes ganchos de izquierda al cuerpo, que lo hicieron doblar sus rodillas. Fueron caídas telegrafiadas, después de recibir golpes al estómago e hígado, que lo paralizaron en diversos momentos.

Como era de esperarse, el primer round fue de mucho estudio, con muy pocos golpes de parte de ambos peleadores. En el segundo, Ramírez comenzó a soltar sus manos, y descargó potentes ganchos de izquierda que hicieron tambalear al peleador cubano.

En el tercero, Ramírez y Barrera se trenzaron en interesantes cambios de ofensiva, pero el mexicano conectó un gancho de izquierda al estómago de Barrera, que lo hizo poner las rodillas en la lona. Fue la primera caída, y prácticamente el anticipo que la pelea que llegaría a la distancia.

En el cuarto, Ramírez volvió a mandar a la lona a Barrera con otro gancho al cuerpo, y lo siguió atacando a esa zona, para enviarlo por tercera vez a la lona y obligar a la intervención de su esquina para suspender las acciones. El tiempo del final fue de 1:38 minutos del cuarto asalto.

Esta fue la tercera victoria del “Zurdo” Ramírez en las 175 libras, para elevar su récord a 42-0, con 28 nocauts. Barrera, en cambio, cayó a 22-4, con 14 nocauts.

(Información tomada de NotiFight)