LOS ÁNGELES._ El invicto ex campeón mundial de la Organización Mundial de Boxeo y contendiente semipesado, el mexicano Gilberto “Zurdo” Ramírez (41-0, 27 nocauts) y el contendiente cubano Sullivan Barrera (22-3, 14 nocauts), superaron la báscula (174.6 libras) previo al choque que sostendrán este mismo viernes en el Banc of California Stadium, la casa del Los Angeles Football Club, en Los Ángeles, California.

“Este viernes vamos a dar un gran espectáculo. Conozco muy bien a Sullivan Barrera y él me conoce a mí. Sabemos que cada uno de nosotros siempre viene bien preparado y listo para dar un espectáculo. Pero al final del día seré yo el que salga con las manos levantadas en señal de victoria. Voy a salir con un récord de 42 victorias y 28 nocauts”, dijo el boxeador mazatleco.

“También estoy muy emocionado de estar peleando aquí en el Estadio Banc of California. No puedo esperar a ver a toda la gente aquí, que finalmente regresa a este tipo de eventos. Habrá muchos mexicanos y latinos viniendo aquí para apoyarme, así que no puedo esperar para darles un gran espectáculo”.

Por su parte, Sullivan dijo que respeta mucho a “Zurdo” Ramírez.

“Nos conocemos desde hace mucho tiempo. Como él dijo, sabemos que cada uno entrena duro. Lo sabemos porque hemos entrenado juntos y peleado. Pero ahora es el momento de ponerse un gran espectáculo para todos los fans.

“Todos saben lo que he hecho en esta división. Mi experiencia dice mucho. Tengo algunas pérdidas, pero fueron contra peleadores muy duros. Mi experiencia será un factor importante. ‘Zurdo’ Ramírez tiene muchas habilidades. Hace las cosas muy bien. Pero tengo que hacer todo lo necesario para ganar esta pelea y ganar otra oportunidad por el título. Una victoria me ayudará a tener esa oportunidad”.

