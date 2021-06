En las últimas funciones que ha celebrado JD Promotions, se ha tenido la presencia de Gilberto “Zurdo” Ramírez como invitado especial, quien ya bajo la firma de Golden Boy Promotions tendrá su siguiente pelea el 9 de julio ante Sullivan Barrera en Peso semicompleto a 12 rounds desde Los Ángeles.

Será la primera ocasión que vea acción con la promotora liderada por Oscar de la Hoya, buscando acaparar reflectores después de incursionar en una nueva división, donde ya suma triunfos ante Thomas Karpeney y Alfonso López en las 175 libras.

“Mi primera pelea con Golden Boy, me siento muy motivado contra el rival Sullivan Barrera, ya que será en un estadio muy grande (Los Ángeles FC) que le caben alrededor de 15 mil personas y habrá mucha gente que va a apoyarme, va a ser un lleno total, voy muy motivado para esa pelea. A Sullivan Barrera lo conozco, hace 8 años hicimos sparring en ‘Big Bear’, hemos crecido como boxeadores y tenido diferentes contiendas, creo que será una pelea muy emocionante para el público y voy a salir victorioso, voy por mi número 42 y 0, con mi 28 KO”, sentenció Ramírez.

Tras vencer a Arthur Abraham como campeón Super Medio de la WBO, el popular “Zurdo” realizó 5 defensas exitosas de 2016 a 2019, hasta dar el brinco a los pesos Semi Completos y enfrentar a un duro rival este 9 de julio.

“Incursionar en una nueva categoría para mí es algo motivante y muy alegre, porque después de ser campeón en las 168 libras y subir a las 175, quiero volver a ser campeón unificado, tener todos los títulos y eventualmente subir de categoría, esos son los retos que quiero para mí a corto, mediano y largo plazo”, agregó.

Con foja invicta de 41-0-0, tiene firme mentalidad en sus objetivos como pugilista.

“El principal objetivo es ser leyenda, ser reconocido por todas las personas y ayudar a mucha gente en el ámbito mental, boxístico, en el gimnasio, es lo que quiero, ayudar a boxeadores a hacer carrera, inculcarles ese deporte del boxeo y que me sigan como un ídolo o modelo a seguir”, añadió el porteño.

Por último, el mazatleco de 29 años le manda un mensaje a todos sus seguidores.

“Agradecerle a toda la gente y al público por el gran apoyo que me brindan, el gran cariño que me dan siempre, estoy muy agradecido con ellos y que les debo mucho, quiero darles buenas peleas por todo el cariño que me dan, que no se pierdan mi pelea de este 09 de Julio en Los Ángeles, muchas gracias y hasta pronto”, finalizó.