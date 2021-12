Después de noquear de manera espectacular al originario de Cuba, Sullivan Barrera el 22 de julio pasado, El “Zurdo” se declara listo para otro reto ante un cubano, avecindado en Miami, como lo es Yunieski González.

El mazatleco no sólo está determinado a mantener su invicto y romper la marca de 50-0, si no que también busca mantener su seguidilla de nocauts que data del 2019 a la fecha. Un ex monarca de las 168 como “Zurdo” Ramírez con 5 exitosas defensas, sin duda está listo para impactar al mundo, cerrando el año con un golpe de autoridad en la mesa.

“Me siento más fuerte a los 175 y se siente como mi peso natural. Ya me has visto en tres peleas y ves cómo me he desempeñado. Sé que González estará preparado, está listo para darlo todo, así que yo soy yo. Quiero ofrecer un buen espectáculo para los fanáticos de las peleas el 18 de diciembre.

“Ésta es una excelente pelea para Texas. ¿Qué mejor manera de terminar el año en una gran batalla? González es un peleador que se presenta, y yo también. Sé que hay muchos fanáticos del boxeo mexicano en San Antonio. He peleado allí antes y estoy agradecido de volver a Texas. Sé que el 18 de diciembre será espectacular para todos los fanáticos de las peleas”.

El pugilista mazatleco resaltó la importancia de este combate.

“Ésta es una pelea importante porque es por una eliminatoria por el título mundial, y estoy poniendo en juego mi récord invicto. Estoy listo para darlo todo y no decepcionar a la multitud.

“González era un plan para nosotros después de que Bivol no quiso firmar el contrato de pelea. Tiene miedo de pelear conmigo porque fue a Rusia a pelear. Yunieski dio un paso al frente para pelear. Tengo que respetarlo por eso. Sabe que ésta es una gran oportunidad para él. Viene bien preparado para darlo todo y yo tengo que estar preparado para él. Tengo que asegurarme de que estoy listo porque él quiere lo que tengo, y ésta es una gran oportunidad para los dos”.

(Con información de Notifight)