“El objetivo de acudir a este campamento es fortalecer a las atletas en la técnica corporal y de aparato, según el nuevo código de puntuación, al igual que continuar direccionando las metas que tenemos con el equipo y la selección Imdem”, dijo Guerrero.

La Selección Mexicana de Gimnasia Rítmica consiguió resultados históricos en el Campeonato Mundial de Gimnasia Rítmica realizado en Sofía, Bulgaria 2022, en septiembre pasado, logrando avanzar a las finales por aparatos y posicionándose en el sexto lugar en el All Around; en individual Matina Malpica clasificó a las finales en el All Around.

En la actualidad, la Selección de Gimnasia Rítmica Imdem está integrada por 20 alumnas, semillero que la maestra Sesashi Guerrero prepara para formar parte por vez primera en los Juegos Nacionales Conade, en 2024, con entrenamientos de lunes a viernes, de 16:00 a 20:00 horas, en el Salón de Usos Múltiples Imdem.

“Seda, Alexa y Bárbara son las niñas más avanzadas y quienes cumplen con el requisito que la Federación pidió para integrarse al campamento, ellas ya se acercan al nivel competitivo en su trabajo técnico”, comentó.

“Será muy bonita experiencia para ellas, sobre todo por los ponentes que habrá, les va a cambiar la mentalidad a las niñas. Todo el trabajo está enfocado en los Juegos Conade de 2024, sería la primera vez que Mazatlán integraría niñas en esta modalidad, Sinaloa, ya que hay espacio en gimnasia, pero en otras especialidades”.

Con el apoyo de la entrenadora Sesashi Guerrero, Seda Guerrero, Alexa Luna y Bárbara Hinojos, compartirán dos sesiones de entrenamiento diariamente, de 8:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas, en la “Perla Tapatía”, en las que se capacitarán técnica y físicamente, ayudando al desarrollo estatal de la gimnasia rítmica.

Durante el campamento, Alina Harnasko presentará a las participantes la rutina que le llevó a ganar la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.