“Sí lo llegué a pensar, pero el haber accedido a pódium dos veces aquí lo imaginé, lo pensé, lo anhelaba, pero no me imaginé que realmente se fuera a cumplir todo porque en unos Juegos todo puede pasar y el haber obtenido ahorita dos medallas, mis primeras dos medallas paralímpicas es algo que no tiene palabras para describirse”.

En la clasificatoria Aceves consiguió su pase imponiendo récord de las Américas, pero no cayó en exceso de confianza para la final.

“Confianza en subir al podio no, pero sí confianza en poder hacer una prueba muy buena para la final, la verdad es que yo doy mi mayor esfuerzo y pongo todo el corazón en cada una de mis competencias y así lo hice tal vez no mejoré el tiempo, pero me siento muy contenta por el resultado obtenido”.