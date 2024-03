“No he podido darme muchas vueltas porque estoy obviamente enfocado ahí con mi disciplina, descansando lo más que puedo y entrenando con el equipo. Así que en otra ocasión me daré la vuelta que todavía no se me ha dado poder venir a descansar”, añadió.

Finalmente, Jesse envió un mensaje a todas aquellas personas que sueñan con ser deportistas profesionales.

“Si quieren ser basquetbolistas, beisbolistas, futbolistas o boxeadores, que le echen ganas y no descuiden la escuela y los estudios porque es parte de un complemento. Mente sana en cuerpo sano y con mucha disciplina, atención y cuidado pueden llegar muy lejos”.