“Contento por esta nueva oportunidad que se me brinda, gracias a mi mánager Rodolfo Chávez , a la promotora JD Promotions , a Julio César Chávez , por brindarme la oportunidad de pelear, y más que nada por estar en TV Azteca. Me siento bien motivado y contento porque hemos entrenado muy duro para esta pelea, porque si Dios quiere, se vienen oportunidades importantes y mejores peleas”, mencionó.

“Me siento contento, siempre en algunas de las peleas que he tenido, salgo lastimado por algo, con Edy Valencia fue un corte, en la penúltima tuve una fisura en un nudillo y no había retomado bien mi carrera, esta vez no la he cortado y me siento muy fuerte, peleamos hace un mes en un viernes, y el lunes ya estábamos entrenando, bien enfocados sobre lo que queremos este año”, dijo.

Por último, el popular “Güerito” agradeció a toda la gente que lo ha respaldado en su carrera.

“Me siento muy bien porque la afición de Culiacán me ha tratado muy bien, muchas gracias a todos y cada uno de ellos, a las personas que me siguen en cada pelea y que se ha unido más gente, a mis patrocinadores que son la pieza fundamental y me echan la mano para lo que el boxeador ocupa. Bien contento y agradecido con la afición, con toda mi familia, todos los que están al pendiente, sobre todo mi papá”, finalizó.