La FIA decidió intervenir y le mandó una advertencia por escrito al miembro de la escudería austriaca.

“Podemos confirmar que Helmut Marko ha recibido una advertencia por escrito y se le han recordado sus responsabilidades como figura pública en el automovilismo deportivo de acuerdo con el Código Ético de la FIA”, publicó Motorsport.

El propio austriaco tuvo que disculpase con el mexicano, quien a su vez previo al Gran Premio de Singapur dijo no se sintió ofendido.

“Me gustaría disculparme por mi comentario ofensivo y quiero dejar absolutamente claro que no creo que podamos generalizar sobre personas de cualquier país, de cualquier raza, cualquier etnia. Estaba tratando de señalar que Checo ha fluctuado en su desempeño este año, pero fue un error atribuir esto a su herencia cultural”, dijo Marko.

En Mercedes, principal rival de Red Bull en lo últimos años, no se quedó callado con las voces de Toto Wolff, director de la escudería, y Lewis Hamilton. El directivo dijo: “Nos reímos por lo de Sudamérica. Pero es un tema que no tiene ninguna gracia. No es solo lo que se ha dicho, sino la mentalidad, que incluso se puede llegar a estas cosas. Eso no tiene cabida en la F1.”

Por su parte, Hamilton dijo que las disculpas de Marko no son suficientes.

“No me sorprende, para ser honesto. No sé qué se dijo más allá, eso es algo para preguntarle a Checo, pero creo que esto no es algo por lo que simplemente te disculpes y todo está bien. Creo que es necesario hacer más”.