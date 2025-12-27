$!Houston Texans sellan pase a playoffs y allanan el título divisional de los Broncos

El triunfo reafirma la solidez de la dupla formada por el entrenador DeMeco Ryans y el mariscal CJ Stroud, quienes alcanzan su tercera clasificación consecutiva a playoffs. La defensa, verdadero motor del equipo, volvió a ser determinante, con un backfield impenetrable y la presión constante de Will Anderson Jr. y Danielle Hunter.

Los Houston Texans protagonizaron un sábado histórico en la NFL . Al vencer 20-16 a Los Ángeles Chargers , no solo aseguraron su boleto a la postemporada, sino que también facilitaron que los Denver Broncos se quedaran con el título de la AFC Oeste, relegando a los Bolts a la ronda de comodines.

La remontada de Houston es notable: tras iniciar la temporada con un 0-3, encadenaron ocho victorias seguidas para colocarse con marca de 11-5. La franquicia ya había logrado un pase similar en 2018, pero ahora se convierte en la primera en repetir la hazaña de llegar a la postemporada tras un arranque sin triunfos en tres semanas.

Mientras tanto, Denver celebró su primer título divisional desde 2015. Los Broncos de Sean Payton completaron la tarea al vencer a Kansas City en Navidad y aprovechar la derrota angelina. Con récord de 13-3 y 12 victorias en sus últimos 13 juegos, se ubican en la cima de la AFC y aún aspiran al primer puesto de la conferencia, dependiendo de los resultados de Buffalo, New England y Jacksonville.

Houston cerrará la temporada regular contra los Indianapolis Colts, antes de afrontar un nuevo desafío en la postemporada. Denver, por su parte, ya saborea el regreso a la élite tras romper la hegemonía de los Chiefs, campeones de la división durante nueve años consecutivos.