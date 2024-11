Ugo Humbert ha sumado este jueves el mejor triunfo de su carrera al vencer a Carlos Alcaraz . Y no solo por ranking, pues iguala su victoria ante el entonces número 2 Daniil Medvedev en la ATP Cup 2022. También por su tenis, que fue brillante y el mayor responsable de que el francés vuelva a cuartos del Rolex París Masters .

Humbert, quien estaba buscando ser el primer tenista francés desde su coach Jeremy Chardy en vencer a un Top 5 en el torneo desde el entonces No. 4 Daniil Medvedev en la edición de 2019, fue merecedor del triunfo por más de que Alcaraz luchara hasta el final por contener la altísima inspiración del local.

El zurdo de 26 años fue dominador en los primeros 50 minutos y llegó a tener ventaja de 0/30 con su resto en el primer game del segundo saque. Alcaraz remontó como pudo. Luego quebró por primera vez en el 3-2, y desde ese momento pudo bajar un poco el ritmo del francés y subir el propio. Pero eso solo significó una mayor igualdad, especialmente en el decisivo en el que no hubo break points hasta que Humbert generó uno cuando más importaba.

Cuando el español sacaba para enviar el encuentro a un tie-break, Humbert conectó uno de los 25 tiros ganadores que sumó en el encuentro (dos más que su rival), y se benefició de una doble falta y dos errores no forzados de Alcaraz en el game para dejar en 1-2 su Lexus ATP HeadToHead con el cuartofinalista de este evento en 2022.

Con este resultado, Humbert consigue su segunda clasificación a cuartos de este torneo, y primera desde 2020, y se convierte en el primer francés en vencer a un Top 3 en este certamen desde 2010, cuando Gael Monfils derrotó al No. 2 Roger Federer y cuando Michael Llodra pudo con el No. 3 Novak Djokovic.

Un triunfo más enviaría al ex No. 13 del mundo al No. 15 del ranking en vivo, y lo catapultaría a su primera semifinal en un ATP Masters 1000. Primero deberá vencer al australiano Jordan Thompson, quien viene de batir al local Adrian Mannarino con parciales de 7-5, 7-6(5) y quien lidera 1-0 el historial con Humbert.

(Con información de ATP)