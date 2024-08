Una noche después de que Botic van de Zandschulp venciera a Carlos Alcaraz en segunda ronda, Alexei Popyrin ha dado otro batacazo en el US Open al derrotar a Novak Djokovic con parciales de 6-4, 6-4, 2-6, 6-4 para reservar un lugar en octavos del major americano por primera vez en su carrera.

Y no solo es su mejor triunfo por ranking sino también por nivel. Necesitaba jugar al borde de la perfección para vencer al tenista masculino con más triunfos en el Arthur Ashe Stadium (78). Y eso fue lo que hizo en la mayoría del partido, además de aprovecharse de una versión inconsistente del cuatro veces campeón del torneo.

La inercia de un verano americano soñado quedó en evidencia. Después de ganar en Montreal su primer ATP Masters 1000, el actual número 28 del ATP Rankings llegó con una confianza al US Open que le ha permitido derriba la barrera de la tercera ronda en este evento, luego de quedarse corto en esta instancia en 2019 y 2021.

Aunque no pudo cerrar sacando para el partido en el 5-2, y logró la victoria minutos después. Y, al conseguirla, celebró su box, integrado también por el capitán australiano de Copa Davis Lleyton Hewitt, como si hubiera ganado un título. No es para menos. Djokovic no perdía en una tercera ronda de Grand Slam desde Wimbledon 2016 (p. con Querrey).

Y en el US Open desde 2006, cuando cayó precisamente con Hewitt, presente este viernes para atestiguar la hazaña de Popyrin.

(Con información de ATP)