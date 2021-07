MAZATLÁN._ La actividad deportiva en los espacios municipales continuará con las mismas medidas de prevención y seguimiento a los protocolos de salud implementados desde el año pasado por las autoridades correspondientes, aseguró Jorge Palomino, director del Instituto Municipal del Deporte (IMDEM).

El titular del deporte adelantó que se tendrá constante comunicación con el sector salud y con la dependencia de Protección Civil en caso de alguna nueva indicación, y las ligas que deseen por su propia voluntad parar actividad, estarán en total libertad de hacerlo.

“Las mejores medidas para mitigar el contagio del Covid-19 es que la ciudadanía y en particular los deportistas respeten los protocolos de sanidad, así como la estricta aplicación de los mismos en las instalaciones del IMDEM, estando atento a las indicaciones que surjan por parte de las autoridades sanitarias para una inmediata aplicación en su caso”, explicó Palomino.

El año pasado, cuando inició lo más fuerte de la pandemia que aún prevalece, la dependencia deportiva arrancó con una implementación de protocolos de salud, mismos que hasta la fecha se mantienen.

“Desde el año pasado en el IMDEM se están aplicando los protocolos sanitarios para evitar los contagios del Covid-19, tales como que contamos en el acceso principal con una cabina sanitizadora, se mide la temperatura corporal y el uso del gel antibacterial, además como exigir el uso obligatorio del cubrebocas y por supuesto respetando la sana distancia”.

Desmintió información que circula en medios

Ante unos audios que circularon en relación al paro de actividades, Palomino dejó claro en que no era una versión oficial ni tampoco autorizada por él.

“Por ahí se manejó una información que no es oficial, que no tiene nada que ver con la realidad, es realmente preocupante que algunos medios informen situaciones que no existen, inclusive te comento que no se ha tomado la medida de cerrar los espacios deportivos, ya que esa es una decisión del consejo de sanidad tanto estatal y municipal, inclusive hasta Federal.

“Lamento que haya transcendido y se dé información equivocada a la ciudadanía, es muy lamentable que existan contagios en Sinaloa y en sus municipios, y no es asunto particular del instituto, sin embargo desde el año pasado en IMDEM se aplican los protocolos establecidos por las autoridades”.

Señaló que sigan al pie de la letra las recomendaciones ya establecidas y que estén tranquilos porque en IMDEM se llevan a cabalidad los protocolos sanitarios.

“En el caso que haya ligas que decidan parar o posponer sus actividades, es posible si así lo desean y en la dependencia están para apoyarlos en cualquier tema”.