MÉXICO._ El mexicano Isaac Alarcón permanecerá en el equipo de prácticas de los Cowboys de Dallas, ya que no entró en el róster de los 53 jugadores, así lo dio a conocer el periodista Michael Gehlken.

El liniero mexicano seguirá su proceso en la NFL, pero permanecerá con la etiqueta de Jugador Internacional, pero podrá ser activado a lo largo de la temporada para tener acción.

“Mis entrenadores y compañeros me dijeron que he mejorado mucho desde la temporada pasada. Solo puedo controlar lo que puedo controlar. Hice lo que tenía que hacer. Hice lo que pude. Agradezco a Dios que no jugué la temporada pasada. No tenía la mentalidad para hacerlo, creo que he mejorado mi conocimiento”; señaló el mexicano días atrás.

Cabe destacar que los Cowboys recortaron este año a Garrett Gilbert o Darian Thompson. Pero el futuro de Alarcón será clave en los siguientes meses para su permanencia en la liga.