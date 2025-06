El ciclista mexicano Isaac del Toro concluyó su participación en el Giro de Italia 2025, asegurando el segundo lugar en la clasificación general y la maglia blanca, que distingue al mejor competidor Sub 25. A pesar de perder la maglia rosa en la penúltima etapa, el joven de 21 años se mostró orgulloso de su desempeño y de lo que ha logrado en su primera gran vuelta.

“La verdad, físicamente me siento muy bien. No me siento tan cansado como en La Vuelta. Mentalmente, obviamente, podría estar mejor, pero eso es algo que tengo que aprender a gestionar”, expresó Del Toro para el medio Claro Sports antes de la largada de la etapa 21, que marcó el cierre de la competencia en Roma.