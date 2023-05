“Desde que me dedico al medio restaurantero las festividades pasan a ser día de trabajo, hay que estar al pendiente del restaurante porque es cuando más clientes tenemos y hay que aprovechar; sin embargo, tengo dos hijas que siempre buscamos la manera de convivir, una de ellas estudia fuera, por lo que en esta ocasión no le va a tocar estar conmigo, aunque cada fin viene y veremos empatar los tiempos”, dijo Jiménez Cárdenas.

“Regularmente cuando se puede pido salir a comer el Día de las Madres, pido una comida, me consienten, ese día no cocino, estoy en contra de cocinar el día que me celebran algo, así que también visito a mi mamá, desayuno con mis amigas, tal vez no el mero día, pero sí un día antes o un día después, tratamos de hacer una rodadita de ciclismo con equipos”.