Además de la pelea de Julio César Chávez, la velada contará con otras leyendas del boxeo mexicano como lo son Juan Manuel Márquez y Humberto “La Chiquita” González.

En una entrevista concedida para DAZN News, “El César del Boxeo” manifestó su agradecimiento con “Don Nacho” y aseguró también que se preparará de la mejor manera ya que no quiere hacer el ridículo.

“Sí es un sacrificio porque me cuesta mucho trabajo boxear. Pero por eso me iré al Centro Ceremonial Otomí porque me afecta la altura de la Ciudad de México. No me quiero ahogar, no quiero hacer el ridículo, porque Zaragoza, él ya está adaptado y corre mucho, tiene condición. Pero lo que se aprende no se olvida y ahora afortunadamente me tocó hacer exhibición con alguien más viejito que yo”, dijo “La Leyenda” para el mencionado medio.