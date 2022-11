CULIACÁN._ Jorge Adán Cárdenas Estrada no mostraba mucho su sonrisa, se sentía nervioso, pero a la vez muy emocionado.

“Yo voy a estar trabajando mientras el de arriba me dé salud, estaré dándole mi esfuerzo y conocimiento al deporte, y haré lo que pueda por engrandecer a Sinaloa y a México”, afirmó.

Pese a ganarlo por cuarta ocasión, Jorge Hüie no sabe si lo ganará más adelante, pero él seguirá trabajando mientras tenga salud.

“Es un sueño realidad, cuando tenía 11 años lo veía y pensé, es un talento, pero en realidad uno no es adivino ni un mago para saber que va a llegar hasta allá, y verlo en los Juegos Olímpicos y Campeonato del Mundo, es un sueño”.

“Más de 50 años en el deporte, lo hago porque me gusta y porque lo amo, y aquí están los resultados, y es un honor trabajar para Sinaloa y los sinaloenses”.

“Para mí es una bendición -recibir el PED -, y un agradecimiento de reconocimiento al Isde, a las autoridades y a la prensa, que siempre ha estado conmigo y ha valorado lo que hago, que es lo que me gusta”, resaltó el entrenador.

“(Siento) emoción, felicidad, porque sé que estoy logrando cada objetivo que me estoy poniendo en meta, la verdad, es algo muy importante para mí porque es saber que estoy avanzando en mi trayectoria deportiva”, resaltó la guasavense, quien había finalizado en la tercera posición el año pasado.

Mejía Hernández admitió que soñaba, algún día, ganar el Premio Estatal del Deporte, lo cual, ya se le hizo realidad.

“Sí (lo soñaba), porque el año pasado obtuve el tercer lugar, hay deportistas paralímpicos muy fuertes, pero dije, por qué no perder las esperanzas de ser una de las galardonadas y obtener el primer lugar, por qué no, y me di a la tarea de mejorar en el deporte para obtener el primer lugar”, comentó.

HASTA QUE SE ME DIO: GALARZA

Otro de los que también estaba muy emocionado fue el guasavense Francisco Javier Galarza Meraz, ganador en la modalidad Entrenador Paralímpico.