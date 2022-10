El Director General del Isde presentó a Jorge Adán Cárdenas como ganador del Premio Estatal del Deporte 2022, en la modalidad de Deportista Convencional, al igual que a Karen Michelle Lizárraga Ramos.

Además a Aureliano Jorge Hüie Molinet, quien lo ganó por cuarta ocasión, segunda de manera consecutiva; a Francisco Javier Galarza Meraz (Atletismo-Adaptado), como Entrenador de Deporte Paralímpico.

Así como a Pauleth Mejía Hernández, ganadora en la modalidad de Deportista Paralímpico, Jorge Benjamín González Sauceda y a Luis Carlos López Hernández.

“Estoy muy orgulloso, muy feliz de haber obtenido este logro, es mi segundo año postulándome, y pues, se dieron las cosas, estoy feliz”, resaltó Jorge Adán Cárdenas, halterista que participó en los Juegos Olímpicos Tokyo 2020.

“Muy feliz, estaba en terapia cuando me informaron, estaba viendo las historias del Isde y no salían los ganadores, hasta que me habló Julio (César Cascajares) y me felicitó por ganar este premio, fue chingón, no lo esperaba, pero si quería ganarlo, el año pasado que dé en segundo y este año lo quería ganar”.

“La verdad sorprendido, porque uno trabaja con el ánimo de que tu trabajo de resultados por Sinaloa, y en realidad los compañeros me propusieron, y se los agradezco”, resaltó por su parte el entrenador Hüie Molinet, que gana por cuarta ocasión este premio.

“Pero este premio, que el ISDE me concede, la verdad es un alto compromiso que me empuja a trabajar más y mejor por Sinaloa, mi agradecimiento a la prensa que siempre ha estado conmigo, al Gobernador Rubén Rocha Moya, y a Julio César (Cascajares), Director del Isde”.

“Significa orgullo, felicidad, emoción, luché mucho por él, es el motor para seguir adelante y seguir participando para más premio e igual en competencias”, mencionó la ganadora en la modalidad de Deportista Paralímpico, Pauleth Mejía Hernández.

“El año pasado participé y quedé en tercero, que es muy bien lugar, estar en los primeros tres, ahora dije que era mi lugar, es mi turno, tuve fe en mí de que lo iba a lograr y lo logramos”.