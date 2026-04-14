José Estrada Stone se integra a Pioneros para la temporada 2026

Buenas noticias para Pioneros de Los Mochis previo a su serie ante Ostioneros de Guaymas de este martes 14 y miércoles 15 de abril, ya que se ha dado a conocer por parte de la directiva la llegada del mochitense José David Estrada al equipo para esta temporada 2026 de la Liga Mexicana de Basquetbol Cibacopa.

José David Estrada Stone es uno de los referentes más importantes del basquetbol moderno surgidos de Los Mochis. Su trayectoria destaca por ser un jugador constante tanto en las ligas nacionales como en la Selección Mexicana. Su primera inclusión profesional fue con Pioneros de Los Mochis como jugador juvenil.

Ha tenido etapas significativas con los Pioneros de Los Mochis, el equipo de su tierra, siendo una de las figuras locales más queridas.

También ha jugado para Ostioneros de Guaymas, Garra Cañera de Navolato y Halcones de Ciudad Obregón.

Ha representado a México en torneos de alto nivel como los Juegos Panamericanos (Lima 2019) y diversas ventanas clasificatorias de FIBA para el Mundial y los Juegos Olímpicos.

Desde categorías juveniles (U17, U18) mostró ser uno de los mejores prospectos del país, destacando por su capacidad anotadora y defensa perimetral.

A Estrada Stone se le reconoce por su excelente tiro de media y larga distancia, además de ser un jugador muy físico que no teme penetrar a la canasta.