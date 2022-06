MÉXICO._ Juan Toscano-Anderson hará historia en estas Finales de la NBA al convertirse en el primer jugador representante de México que estará presente en esta instancia, por lo que aseguró que los Warriors de Golden State parten como favoritos para coronarse.

El nacido en Oakland, California, comentó que la experiencia de sus compañeros, como el caso de Stephen Curry, será clave para afrontar este tipo de eliminatorias, recordando que los Celtics no llegaban a esta instancia desde la campaña del 2010.

“La experiencia va a ser una clave muy importante. No puedes simularlo. Es algo que tienes que ganar, tienes que ver y sentir. Algo que veo en la NBA y en los Playoffs: es difícil ganar un juego. Conocer los árbitros, el reloj, el flujo del juego... Hay muchas cosas que los veteranos saben que pues yo no sé, gente que no han llegado a las Finales no saben, gente que no ha jugado 123 partidos de Playoffs no sabe”, externó en rueda de prensa.

De igual forma, el alero de la franquicia de San Francisco aseguró que una de las claves para levantar el trofeo será nulificar a las principales armas de Boston, tanto el caso de Jayson Tatum como el de Brown.

“Tenemos que hacer todas las otras cosas: jugar duro, enfocados, siguiendo el plan de juego, sacar a Jayson Tatum y Jaylen Brown del juego. Hay muchas cosas, pero la experiencia va a ser una clave importante. Sí creo que somos los favoritos”, agregó.

Por último, Toscano dijo después de todo esto que sin duda piensa que son los favoritos y la escuadra más regular en la presente temporada.

“Somos los favoritos. Yo creo que somos el mejor equipo de la NBA, yo creo eso”, culminó.