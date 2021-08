“El último mes fue bastante complicado, no pensé que iba poder llegar aquí a Tokio por situaciones de Covid-19, y de pronto se logra esta medalla. Me voy con un bronce, desafortunadamente no fue el oro que yo quería, pero con todo mi corazón está aquí este resultado y estoy contenta porque no me voy con las manos vacías”, puntualizó.

La ahora triple medallista paralímpica dedicó su presea de bronce a su primer entrenador, Agustín Cruz, quien la incursionó en el judo.

“Este año se adelantó mi primer entrenador de judo y se la dedico a él y a toda su familia con todo mi corazón”, dijo.

El podio de los –70 kilogramos lo completaron la brasileña Alana Maldonado, con la medalla de oro; Ina Kaldani, de Georgia, con la plata y el segundo bronce, la japonesa Kazusa Ogawa.