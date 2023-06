El esquinero de los New England Patriots , Jack Jones , fue arrestado el viernes en el Aeropuerto Internacional Logan de Boston luego de que se encontraran dos armas de fuego en su equipaje de mano , según la Policía Estatal de Massachusetts.

“Nos han notificado que Jack Jones fue arrestado en el aeropuerto Logan hoy”, dijeron los Patriots en un comunicado, según The Associated Press. “Estamos en el proceso de recopilar más información y no haremos más comentarios en este momento”.

Jones fue fichado en el cuartel de la Policía Estatal-Aeropuerto Logan.

La fianza se fijó en 50 mil dólares y Jones debe ser procesado la próxima semana en el Tribunal de Distrito de East Boston.

Jones fue seleccionado en la cuarta ronda del Draft de la NFL 2022 por los Patriots. En su temporada de novato, Jones jugó en 13 juegos y registró 25 tacleadas y dos intercepciones.

(Con información de NFL)