“Fue un gesto tan amable por parte de RKK, con quien he estado en contacto desde que terminó la temporada”, dijo Brady el jueves durante una aparición en ESPN. “Siempre hemos tenido una gran relación. Desde el momento en que puse un pie en Foxborough, aprecié esa oportunidad y siempre sentí que había sido miembro de esa organización. Sé que mi viaje futbolístico tomó a Tampa por tres años, lo que me encantó y cuando terminó tuve la oportunidad de volver a conectarme con RKK a nivel personal.

Tom Brady no planea hacer otra reaparición, pero TB12 regresará a Foxborough para la Semana 1 cuando los New England Patriots honren a su legendario ex mariscal de campo.

“Pensó que esto era algo que los fanáticos realmente disfrutarían. Obviamente, quiero volver allí y ver a los fanáticos. Ver a mis compañeros de equipo. Volví allí una vez, estaba en un uniforme contrario, que era un tipo diferente de acogedor. Aunque la gente fue muy educada, y tuve una gran experiencia. Poder volver allí con un estado de ánimo diferente, un estado de ánimo menos competitivo, y siempre estoy apoyando a los Patriots. Ha sido un gran organización. Todavía tengo muchos amigos allí. Mis hijos nacieron en Boston. Tengo tantos recuerdos increíbles de mi tiempo allí, y es un gran gesto de la organización”.

Brady lideró una dinastía de dos décadas en Nueva Inglaterra, llevando a los Pats a seis victorias en el Super Bowl y 17 títulos divisionales.

El jueves, en las rondas de los medios, se le preguntó a Brady en Rich Eisen Show cómo manejaría su legendario ímpetu competitivo ahora que ha terminado en la parrilla.

“Creo que hay otras formas competitivas de sacar esas cosas”, dijo. “Seguro que seré competitivo en otras áreas. Lo seré. Ya no necesariamente tiene que ser en un campo de fútbol lanzando balones. Todavía puedo hacer eso. Simplemente no voy a hacerlo de manera competitiva en un ser parte de una organización de esa manera porque es un gran compromiso. Ese compromiso no lo tomo a la ligera. No creo que nunca haya tomado ese compromiso a la ligera. Pensé que puse el 100 por ciento en todo, y lo intento para seguir poniendo el 100 por ciento en todo lo que hago. Simplemente toma una forma un poco diferente o una dirección un poco diferente, y pueden ver otras áreas en las que estoy tratando de contribuir, y creo que puedo ser parte de diferentes organizaciones y diferentes lugares para ayudarlos a tener éxito también. Creo que eso es una gran parte de cómo se ve mi futuro”.

Brady espera ayudar a manejar ese fuego competitivo al convertirse en propietario minoritario de Los Vegas Raiders.

“Obviamente, eso es muy emocionante para mí, y creo que estamos un poco en medio de ese proceso en este momento, pero obviamente algo que sería un sueño hecho realidad”, dijo Brady a Eisen. “Ser el tercer jugador en la historia de la liga en tener una participación en la propiedad de un equipo sería increíble, y siento que podemos seguir progresando un poco con esto y obtener todas las aprobaciones, y así sucesivamente, sería algo que realmente sería genial de un niño de San Mateo, California, que creció en Portola Drive y tiraba bocas de incendios, ser parte de la NFL de esa manera y realmente ser un administrador del juego.

“Creo que si hay algo en lo que realmente me siento fuerte, sí, la posición es, digamos, más un rol de propiedad, pero me permite tener un impacto en el juego, y voy a hacer eso. En la radiodifusión también. Pero me encanta el deporte. Creo que saca lo mejor de todos nosotros. Creo que la competencia, creo que el trabajo en equipo, la camaradería, la determinación, la disciplina, la perseverancia, la superación de la adversidad, todas estas cosas diferentes me han formado y moldeado en la persona que soy, y lo veo también con tantos otros. Creo que solo ser parte de eso, y ha sido parte de mi vida en el pasado pero también en el futuro, es algo divertido para mí”.

(Con información de NFL)