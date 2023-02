Tom Brady se retira, nuevamente. El legendario mariscal de campo dijo en un video publicado en Twitter el miércoles que se “retirará definitivamente” después de 23 temporadas en la NFL. “Buenos días, muchachos. Iré al grano de inmediato. Me retiro... para siempre”, dijo Brady. “Sé que el proceso fue un gran problema la última vez, así que cuando me desperté esta mañana, pensé en presionar grabar y les avisaría primero. No será extenso. Solo recibí un ensayo de jubilación super emotivo y usé el mío el año pasado. Así que realmente les agradezco mucho. A cada uno de ustedes por apoyarme: mi familia, mis amigos, mis compañeros de equipo, mis competidores, podría continuar para siempre. Hay demasiados. Gracias chicos por permitirme vivir mi sueño absoluto. No cambiaría nada. Los amo a todos”.

Brady, de 45 años, ganó siete títulos de Super Bowl con los New England Patriots y los Tampa Bay Buccaneers. El tres veces Jugador Más Valioso de la NFL tiene casi todos los récords de pases de su carrera, desde yardas por pase (89 mil 214) hasta touchdowns por pase (649). El anuncio del miércoles se produce un año después de que Brady anunciara su retiro por primera vez. Esa salida duró 40 días antes de que Brady finalmente regresara a la NFL y los Bucs. Brady estaba programado para ser agente libre al ingresar a la temporada baja de 2023.

Brady será elegible para la Clase del Salón de la Fama del Futbol Americano Profesional de 2028. El legado de Brady La selección de sexta ronda del Draft de la NFL de 2000, 199 en general por los Patriots, Brady mostró un impulso competitivo sin igual que impulsó su carrera en el Salón de la Fama. Brady asumió como titular de tiempo completo de los Patriots durante su segunda temporada en la NFL y nunca miró hacia atrás, llenando su vitrina de trofeos en el camino. Brady se retira siete veces campeón del Super Bowl, tres veces Jugador Más Valioso de la NFL, cinco veces Jugador Más Valioso del Super Bowl, dos veces Jugador Ofensivo del Año de la NFL, tres veces homenajeado All-Pro del primer equipo, tres veces segundo equipo All-Pro, 15 veces Pro Bowler y ganador del Regreso al Jugador del Año 2009. Fue incluido en los equipos de la década de 2000 y 2010 de la NFL y en el equipo de todos los tiempos del 100 aniversario de la NFL.

El mejor de todos los tiempos ocupa el primer lugar en la historia de la NFL en pases completos (7 mil 753), intentos de pase (12 mil 50), yardas (89 mil 214), pases de touchdown (649), aperturas (333), victorias de QB (251), nominaciones al Pro Bowl ( 15) y MVP del Super Bowl (cinco). Brady lideró la NFL en pases de TD cinco veces (2002, 2007, 2010, 2015, 2021), la mayor cantidad de temporadas de este tipo para cualquier jugador en la historia de la NFL. En un deporte de equipo, ningún jugador individual definió ganar como Brady. En su carrera de 23 temporadas, Brady hizo 20 apariciones en postemporada, inició 48 juegos, obtuvo 35 victorias, 10 apariciones en el Super Bowl, siete victorias en el Super Bowl, mil 200 pases completos en la postemporada, 13 mil 400 yardas por aire en los playoffs, 88 touchdowns por aire en la postemporada, 14 series ganadoras y nueve remontadas en el último cuarto, la mayor cantidad en la historia de la NFL.

Brady sufrió la primera temporada perdedora de su carrera después de regresar en 2022, pero aún así llegó a la postemporada después de ayudar a los Bucs a ganar la NFC Sur. Estableció récords de la NFL con 490 pases completos y 733 intentos de pase, la mayor cantidad en una sola temporada en la historia de la liga. La campaña podría no haber sido la mejor de Brady, y ciertamente no fue la más bonita, pero él no fue la razón por la que los Buccaneers tuvieron problemas. Incluso a los 45 años, Brady demostró que todavía podía lanzarlo cuando estaba protegido. Sin TB12, los Bucs estarían entre los 10 primeros. En cambio, llegaron a la postemporada, donde cayeron en un juego de comodines ante los Cowboys. “El impacto de Tom en nuestra franquicia en los últimos tres años ha sido inmenso y apreciamos el tiempo que pasamos con él aquí en Tampa Bay”, dijo en un comunicado la familia Glazer, propietaria de los Buccaneers. “Estableció un estándar excepcional que elevó a toda nuestra organización a nuevas alturas y creó algunos de los momentos más icónicos de nuestra historia”.