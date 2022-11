El sinaloense Omar Chávez estará estelarizando la función “Chávez vs. Monterrosa” de JD Promotions del próximo viernes 25 de noviembre en el Auditorio Leonardo Gastélum de Los Cabos, BCS y donde hará su regreso a tierras sudcalifornianas tras casi 10 años, por lo que su padre, Julio César Chávez González , habló en torno a la pelea que se viene en par de semanas.

Así mismo, uno de los grandes anhelos del “César del Boxeo” es pelear junto a sus hijos en una magna función, algo que ha concretado pero que no ha sido como lo esperaba, por lo que ya trabaja en una despedida con los tres en el ring pero ya una vez recuperados.

“Definitivamente que salga a noquear y que salga a tirar golpes, no me importa si gana o pierde pero que tire golpes, esa es la condición que le puse para que volviera a pelear, Omar tiene que salir a tirar golpes porque pega fuerte, aguanta, pero lo único que le ha faltado es condición. Ese es el motivo por el que le di la oportunidad, Omar va a salir a ganar por nocaut desde el primer round, ese fue el acuerdo que hicimos él y yo”, mencionó Chávez González .

“Voy a hacer una última exhibición donde van a pelear mis hijos Julio y Omar, estoy haciendo la despedida y va a ser la última, porque en las últimas exhibiciones en donde han peleado, no han subido en perfectas condiciones por sustancias que han tomado para bajar de peso, ésta vez van a subir limpios y es por eso que voy a despedirme con el orgullo de que si Dios me lleva pronto o tarde, no sé cuándo Dios quiera, pero tener el recuerdo de que mis hijos tuvieron una pelea limpios conmigo”, destacó Julio César, manejando a Tijuana, BC como la sede de dicha velada boxística en los primeros meses del próximo año.