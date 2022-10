“Voy a hacer una última pelea de exhibición, quiero subirme una última vez al ring con mis hijos limpios, sobrios, con Julito y con Omar sin una gota de alcohol para pelear. Lo voy a hacer en Tijuana en enero o febrero del otro año”, declaró Chávez a reporteros que e encontraban en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

El ex pugilista también mencionó que la rehabilitación del Junior “va positivamente” y esperan que en breve pueda salir de la clínica en la que está internado desde hace algunos meses para tratar sus adicciones a las drogas y el alcohol.

“Obviamente es la primera vez que Junior está haciendo un proceso como debe de ser, como tiene que hacerlo, como una persona más quitando el apellido, quitando todo y le ha costado mucho, obviamente ha sido un proceso difícil para él, no ha sido fácil”, afirmó recientemente Polo Chávez, tío de Julito, para el canal de Youtube argentino Boxeo Mundial.

A Julio César Chávez no le importa no ganar el Premio Nacional de Deportes 2022, pero lo emociona el estar nominado en la categoría Trayectoria Destacada.

“No sé si lo merezca o no, no sé si lo gane o no. Si lo gano bienvenido y si no, no pasa nada. He tenido muchos reconocimientos en mi vida y estoy agradecido por estar nominado”, expresó.