Julio César Chávez se pronunció públicamente luego de la detención de su hijo, Julio César Chávez Jr., en Estados Unidos, acusado de presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

En declaraciones a medios mexicanos, el legendario boxeador aseguró que su hijo está libre de cualquier actividad ilícita y que muchas de sus declaraciones pasadas fueron hechas bajo los efectos de las adicciones.

“Me dijeron que no me hagan decir cosas que no, dejemos que las autoridades actuén. No hay nada que temer, mi hijo ha tenido desaciertos cuando hablaba mal decía muchas cosas porque estaba enfermo. Somos amigos de todo mundo, mi hijo nació en Culiacán, conocemos a todos, buenos y malos hemos convivido con todos”, expresó el ‘Gran Campeón Mexicano’, visiblemente afectado.

“De ahí a que mi hijo esté involucrado en esas cosas, ahí meto las manos al fuego, mi hijo tenía cuatro años en Estados Unidos y no hay nada que temer”, añadió.

Aunque el caso sigue bajo investigación por parte de las autoridades estadounidenses, Chávez Sr. reiteró que su hijo lleva más de un año en rehabilitación y que toda la familia se mantiene tranquila, confiando en el desarrollo legal del caso.

“Claro, estoy destrozado porque se me hace una injusticia lo que está pasando con mi hijo, pero dejemos a las autoridades trabajar. Estamos tranquilos, no hay nada de toda esa mierda que se dice y que lo están involucrando. Mi hijo conoce a todos, el autógrafo y la foto no se le niega a nadie, pero que ande involucrado en algo ilícito, la verdad no. Mi hijo anduvo mal en adicciones, pero ya tiene más de un año recuperado”, finalizó.