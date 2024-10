A pesar de que Julio Jr. y Omar Chávez continúan con planes de pelear, su padre considera que ya tienen suficiente estabilidad económica para no depender del boxeo profesional.

“Julio ya está de salida, ya no le queda mucho tiempo en el boxeo. Omar tampoco, yo ya no quiero que peleen”, declaró Chávez, enfatizando que, aunque no puede prohibirles pelear, su deseo es que se enfoquen en llevar una vida sana y alejada de las adicciones.

A pesar de los altibajos, como la reciente controversia en la que Omar no pudo pelear ante Misael Rodríguez debido a problemas de peso, Chávez se mostró optimista sobre la salud de sus hijos y su situación financiera.

“Ellos están bien económicamente, con eso te digo todo”, concluyó, dejando claro que su prioridad es el bienestar de su familia por encima de cualquier combate.