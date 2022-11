Desde la tribuna, Julio César Chávez agradeció al Senado por este reconocimiento y mencionó que su carrera no fue nada fácil, porque detrás de cada pelea hay una gran preparación y concentración.

“Yo tuve un sueño, el de ser campeón del mundo; eso fue lo que le prometí a mi madre y gracias a Dios lo logré”.

El boxeador también recordó que tuvo un problema de adicción, “que todo mundo lo sabe y no me arrepiento, no me arrepiento porque Dios me dio otra oportunidad de vida” y ahora tiene un programa de recuperación con el que ha podido ayudar a muchísima gente.