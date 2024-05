El regreso de Chávez Jr. formará parte de la cartelera del 20 de julio encabezada por Jake Paul vs. Mike Tyson y se transmitirá en vivo a nivel mundial, exclusivamente en Netflix desde el AT&T Stadium en Arlington, Texas.

“Estoy emocionado de regresar al ring después de un tiempo de descanso, y estoy motivado y con muchas ganas de restablecerme como uno de los grandes (...). Fui el primer campeón mexicano de peso mediano en la historia de México y quiero demostrar que puedo volver a ser campeón. Mi regreso al ring en este evento histórico es un honor. El sábado 20 de julio voy a ganar por KO y seguiré mi camino”, expresó el Jr. en sus redes sociales.

La última vez que Julio César Chávez Jr. (53-6-1, 34 KOs) afrontó una pelea fue el 18 de diciembre de 2021, fecha en la que se impuso en Culiacán, Sinaloa, por decisión unánime ante el peruano David Zegarra. Antes de ese combate había perdido ante el brasileño Anderson Silva.

Por su parte, Darren Till hará su debut en el boxeo profesional.

“Estoy muy feliz de ser parte de este evento. Paul vs. Tyson va a ser uno de los eventos más grandes de nuestra generación, y hacer mi debut en el boxeo profesional es brillante.

“Estoy muy contento con mi rival. He sido fanático de su padre durante muchos años y también he sido fanático de Chávez Jr., es un gran peleador al que respeto, pero no se equivoquen al respecto, vengo a noquearlo en el primer asalto. Estoy feliz con el lugar en el que estoy en la vida, y vengo a hacer una declaración el sábado 20 de julio en Texas”, dijo Darren Till.