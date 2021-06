Julio César Chávez Junior está listo para volver a subirse al ring y pelear. El pugilista reapareció en sus redes sociales y está dispuesto a hacer casos omiso a las palabras de su padre, quien le sugirió el retiro tras la derrota que sufrió hace unos días ante la leyenda de la UFC, Anderson Silva.

Y es que el Junior aseguró que volverá a pelear en el próximo mes de septiembre, aunque dejó entrever que recibió la negativa de Anderson Silva para una pelea de revancha, por lo que refirió que el brasileño tuvo mucha suerte al llevarse el triunfo en el Estadio Jalisco.

“Anderson Silva se sacó la lotería, sino quiere la revancha pues ni modo. Pelearé en septiembre, estoy listo para lo que sigue. En caliente, lo que es. Con todo”, indicó JC Chávez Junior en sus historias de Instagram, donde se nota relajado pese a la derrota sufrida.

Con ello, el boxeador mexicano deja en claro que no piensa colgar los guantes en un futuro cercano, pues a sus 35 años se mantiene firme con su carrera deportiva.

Arrepentido de su pasado

Previo a su pelea ante Anderson Silva, el hijo de La Leyenda confesó que estaba arrepentido de algunas malas decisiones en su vida, como en su momento fue caer en las adicciones, situación que le hizo hacer cosas que no debía, como exponerse en las redes sociales.

“(Me arrepiento de) haber salido a las redes sociales así mal, me da vergüenza porque uno no está en sus cabales. Por eso bajé esos videos, no está uno en sus cabales. Bajé todos esos vídeos de tacones y eso porque mientras no estuviera bien en ese aspecto, pues imagínate, vergüenza es... me da pena”, dijo en charla con Los Angeles Times.