“El 18 de diciembre voy a pelear para que me apoyen. Ahora sí me voy a preparar mucho mejor, ahora sí estoy más tranquilo”, comentó el mexicano sin dar detalles sobre el rival al que se enfrentará.

“Yo me preocupaba por todos y nadie se preocupaba por mí. Ahora me preocupo por mí mismo y no me preocupo por nadie”, dijo el mexicano por la mencionada red social.