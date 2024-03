Sin embargo, Chávez Jr. apareció pocas horas después en un video en sus propias redes sociales revelando la preocupante noticia sobre su salud.

“Vine a checarme el hígado y todo el cuerpo y me salió una bolita en el hígado. Ojalá no sea nada. Me hice un estudio de todo, y todo salió bien, pero en el hígado me salió una bolita y puede ser cualquier cosa”, fueron las palabras de Chávez Jr., reflejando su incertidumbre por su condición médica.

Esta revelación ha dejado a los fanáticos del boxeo y a la comunidad deportiva en general preocupados por la salud y el futuro de Chávez Jr. en el deporte. Su determinación por volver al ring es evidente, como lo expresó en sus propias palabras: “Me voy a hacer otro estudio para descartar que no sea nada. Me preocupa, porque yo quiero pelear ya”.