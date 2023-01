Julio César Chávez Jr. no quita el dedo del renglón y aunque no está en su mejor forma deportiva desearía la revancha ante Saúl “Canelo Álvarez” para poderlo derrotar.

Luego de que se diera a conocer que ya habría una pelea de donde saldría el próximo rival de Canelo Álvarez para mediados de este año, el hijo de Julio César Chávez indicó que en realidad su nombre podría darle mucho más visibilidad a esta pelea.

“Canelo es un gran boxeador, de lo mejor que hay en el boxeo, no te lo puedo negar, pero hay otros buenos, que también los buenos somos duros y le podemos dar mejores peleas que las que le han dado otros peleadores”, comentó en entrevista con el Boxgluero en YouTube.

Además, el pugilista enfatizó que Álvarez busca rivales a modo para ganar y hacer más fama y dinero cayendo en mentiras, cuestión que en este rubro él es completamente diferente.

“Sigo siendo una amenaza para él aunque no haga nada en el boxeo porque soy una persona que le cae bien a la gente. Yo no soy como él, soy su opuesto en el boxeo, yo no soy como él porque no me gustan las mentiras y sé que puede él puede hacer mejores cosas. Como la pelea que va a pelear, va pelear en ese peso, va a ganar más dinero, más fama”.

Al cuestionarle que si aceptaría volver a enfrentar a Saúl, aseguró que no lo dudaría y además, agregó, que al tapatío le convendría por todo el morbo que se generaría acerca del combate.

“Soy boxeador, si quiere pelear conmigo. Porque es morbo, también va a generar y aunque se haga pe...nsativo, va a generar mucho la revancha y si se hace p... de que está en otro nivel. ¿De qué nivel hablas? Aquí no hay niveles, yo peleo con los mejores en el momento que sea y en las circunstancias que sean”, enfatizó.

El 6 de mayo de 2017 Canelo derrotó tras 12 rounds por la vía de la decisión unánime a Chávez Jr., en pelea celebrada en el T-Mobile de Las Vegas.