MÉXICO._ Tal parece que medio mundo está en contra de que Saúl “Canelo” Álvarez suba a peso crucero para medirse a Ilunga Makabu, pues lo han llenado de críticas; primero fue el padre de David Benavidez, por “huir” de su hijo, y ahora se le suma Julio César Chávez Jr., quien cree que dicho rival “no sirve para nada”.

“Canelo” Álvarez busca afrontar nuevos desafíos y es por ello que se aventurará en el peso crucero, en busca de dominar una nueva división, pero sus detractores, como Chávez Jr, creen que pelear contra Makabu es un caso perdido.

En entrevista con “TNBoxeo”, el “Hijo de la Leyenda” criticó la virtual próxima pelea de Saúl Álvarez, ya que considera que el tapatío es mucho mejor boxeador que Ilunga Makabu, por lo que realmente no tiene ningún sentido pelear contra él.

“‘Canelo es’ un gran boxeador, no tiene necesidad de hacer eso. Ese peleador (Makabu), así sea en peso completo, si no sirves para nada, no sirves para nada en el peso que sea, no es un rival de la clase de ‘Canelo’”, comentó Chávez Jr.

El Junior comentó que al ser un boxeador desconocido y que realmente no tiene la misma habilidad de Saúl, el tapatío le va a ganar fácil, recomendándole que no pelee ante Makabu y que mejor se cuide para medirse a un rival que sí le vaya a dar batalla.

“Canelo debe de ganar, se puede cuidar de un golpe, pero es muy difícil que este muchacho le gane. Nada más con verle la cara no le va a ganar, seamos realistas”, sentenció Julio César.

Es importante recordar que “Canelo” Álvarez retará al ganador del combate entre Ilunga Makabu ante Thabiso Mchunu, pues ellos se batirán primero por el título crucero del CMB, por lo que el duelo ante el congoleño aún no está pactado.