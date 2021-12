MÉXICO._ Boxeadores de diversas divisiones siguen buscando encarar a Saúl “Canelo” Álvarez pese a que él ya tiene un objetivo: pelear ante Ilunga Makabu en peso crucero. Es por este hecho que le ha dicho que “no” a David Benavidez, generando grandes críticas para el mexicano, pues ahora lo califican como “un miedoso”.

“Canelo” Álvarez no quiere saber nada de Benavidez, es por ello que desde el equipo del norteamericano le han mandado diversos mensajes al mexicano, principalmente el padre del púgil, quien considera que Saúl “sólo pone excusas de mierda” y que “tiene miedo de enfrentar a un boxeador real”.

Padre de Benavidez tunde a ‘Canelo’ Álvarez

En una entrevista que el padre de David Benavidez dio para YSM Sports Media, criticó fuertemente al “Canelo” Álvarez, pues en apariencia ellos no quieren medirse al norteamericano ya que “no trae nada”, pero para él es más que tienen miedo, pues si estuvieran tan seguros de ganar, habrían aceptado desde hace tiempo.

“Dicen que David Benavidez no trae nada a la mesa, entonces, ¿qué te dice eso? Están corriendo y tienen miedo de pelear contra él. Es una pelea peligrosa para ellos y no quieren aceptar ese desafío. Son excusas de mierda. Como digo, si estuvieran tan seguros de poder vencer a David, ¿por qué no hacer el día de pago y comprar esa pelea y ganar mucho dinero? Porque vendería muchas entradas”.

Además de esto, el padre de Benavidez aprovechó para atacar a Makabu, virtual rival del “Canelo” Álvarez, ya que para él es ‘un desconocido’ y su hijo está en el top de la división, por lo que considera que el mexicano realmente tiene miedo.

“Es un gran duelo pelear contra David. Nadie conoce al chico africano. ¿Estoy interesado en ver esa pelea? No. Hay mucha gente que no quiere ver esa pelea. ¿Por qué Canelo Team peleando hasta el peso crucero y no peleando en 168? ¿Crees que es mejor luchar contra los africanos que luchar contra David? Somos el número uno, y él no quiere pelear por miedo. No entiendo”, sentenció.

“Canelo” Álvarez cerró este 2021 de forma perfecta luego de derrotar a Avni Yildirim, Billy Joe Saunders y Caleb Plant, unificando los títulos de los supermedianos y buscando nuevos retos; Benavides, en apariencia, no está dentro de ellos.