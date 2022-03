“Mi hijo tiene un problema y hay que ayudarlo, pero todo va a estar bien. No hay mal que dure cien años ni nadie que los aguante. Es difícil, pero no imposible”, sentenció Julio César Chávez en una entrevista para el podcast Un Round Más.

“Yo no me equivoqué, la verdad, los que se equivocaron fueron ellos porque no tomaron las cosas con seriedad, como debe de ser. Julio, al principio de su carrera, todo era color de rosa, porque era disciplinado, no tenía ninguna adicción. Julio es un peleadorazo, con muchas facultades“, explicó Julio César Chávez.

(Con información de La Opinión)