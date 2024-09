“Desafortunadamente el reality nos agarró en el momento más difícil que estábamos pasando en la familia, porque había tenido muchos problemas Julio, mi hijo. Fue algo muy estresante, muy duro para la familia.

“En ese momento estaba enojado Omar conmigo, no me hablaba, Christian y Julio también. La única que me hablaba era mi hija. Parece que este reality nos unió más y parece que los astros se alinearon y al final a mi hijo Julio le cayó un rayito de luz y pudo participar en la serie”, dijo la leyenda del boxeo mexicano durante la presentación de la serie.

El sonorense reveló que no estaba dispuesto a revelar más detalles de su vida familiar, más porque Julito estaba en una etapa en la que en cualquier momento podría poner en riesgo su vida.

“Yo no quería que se ventilara más todo lo que estaba sucediendo, porque Julio tenía un santo desmadre que no podíamos parar, estábamos muy preocupados por su salud, sentí que se me iba a morir en cualquier momento. Yo esperaba el momento, la llamada que dijeran ‘Julio ya se murió’.

“Fui a Los Ángeles, lo miré como loquito, no me conoció, moviendo la cabeza para todos lados y se me salieron las lágrimas. Dije, ‘cómo es posible, Dios mío, que no pueda ayudar a mis hijos. Fue muy doloroso, platiqué con mi mujer, me senté y dije ‘vamos a hacerla’, que sea lo que Dios quiera”, explicó.

El reality se estrenará el 11 de septiembre en la plataforma Disney+. Tendrá seis episodios que durarán 45 minutos cada uno.