Julio César Chávez, el gran campeón de boxeo que llevó a México a la gloria, abrirá las puertas de su hogar para mostrarse tal como es, en la serie ‘Los Chávez’, a partir del 11 de septiembre, en Disney+.

La serie se adentrará en la vida íntima y personal del sinaloense, junto con Myriam Chávez, su esposa, sus hijos Christian, Nicole, Julio César Jr., y Omar, así como su nuera, Frida Muñoz, y celebridades de los mundos del boxeo y el espectáculo, como la también sinaloense Yolanda Andrade.

“Cuándo me propusieron ‘Julio te gustaría hacer un reality’, dije no. Mi señora y mis hijos me dijeron ‘toda la gente ya sabe todo lo que hablamos, todo lo que tú dices y todo lo que haces, nuestra familia es demasiado pública’, y es por eso que acepté”, dice el pugilista en el tráiler de la serie, publicado por Disney.

Ahí se ve a su familia, su esposa que quiere la foto de boda, sus hijos, el que se dice la oveja negra, y el que comparte que su papá lo quiso internar en una clínica y no funcionó.

En Los Chávez, se muestra el día a día de Julio en su casa de Tijuana, donde vive fuertemente comprometido con su salud y conviviendo con Myriam, la mujer que pacientemente y con amor lo acompañó en su recuperación de las adicciones.

Los episodios, señala Disney, revelan las complejidades de las relaciones de una familia marcadas por los conflictos y los resentimientos acumulados, pero también por el amor que persiste y el objetivo de mantenerse unidos.

Se ahonda también en diversos momentos significativos de la historia de los Chávez, apoyándose en imágenes nunca vistas del archivo privado de la familia, al tiempo que repasa los hitos de la carrera del campeón mediante material audiovisual que abarca desde los orígenes de Julio César Chávez, en Culiacán, la capital de Sinaloa, hasta sus momentos finales sobre el ring.

El reality se conforma de seis episodios de 45 minutos y es una producción de Cinemat, la nueva producción muestra con audacia y sin tapujos la veracidad de una de las frases más célebres del mítico campeón: “abajo del ring, los golpes son más fuertes”.

En el tráiler se ve también a los integrantes de la Banda MS, quienes compusieron el tema principal de la serie, y el momento en el que se acercan a Julio César para contarle.