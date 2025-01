“Con todo respeto, no estoy de acuerdo, como si Misael mandara aquí. Eso no es ser peleador. Si tienes temas con el peso, entonces no te subas al ring. Espero que hablen en el ring y no afuera, pero con todo respeto, creo que te vamos a chingar...”, comentó Julio César Chávez, con su característico estilo directo.

Chávez destacó que Omar no tiene problema con que Rodríguez suba de peso después del pesaje, pues considera que cada peleador tiene el derecho de hidratarse y comer lo necesario antes del combate.

“En mis peleas de campeonato nunca puse cláusulas sobre el peso. Esto es boxeo, y arriba del ring es donde se define todo”, agregó el ex campeón mundial.

Las posturas de los protagonistas

Omar Chávez aclaró que las especificaciones del contrato establecen una multa si alguno de los peleadores supera el límite de peso acordado después del pesaje.

“Después del pesaje puedo subir hasta un 10 por ciento de mi peso, lo que son siete kilos aproximadamente. Si llego a pasarme, habrá una multa, y eso está en el contrato”, señaló el hijo de Chávez.

Por otro lado, Misael Rodríguez, medallista olímpico, manifestó que esta pelea es clave en su carrera, ya que una victoria podría abrirle la puerta a combates de mayor relevancia en el ámbito mundial.

“Para mí, esto significa más que vencer a Omar Chávez. Esta pelea puede catapultarme hacia cosas grandes. Espero salir con la mano levantada y demostrar que estoy listo para títulos de campeonato mundial”, expresó Rodríguez.

El enfrentamiento entre Omar Chávez y Misael Rodríguez ha capturado la atención de los aficionados, no solo por el legado del apellido Chávez, sino también por la proyección que podría alcanzar Rodríguez en caso de ganar. La Arena Potosí será el escenario de un duelo que promete emociones y que, según Julio César Chávez, se definirá únicamente sobre el ring.