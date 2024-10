El sinaloense Omar Chávez y Misael Rodríguez sí tendrán su duelo en tierra mexicana antes de que finalice el año. Esto luego de que, entre dimes y diretes, se suscitara una polémica en Pachuca el pasado 5 de octubre que dejaba entrever que la pelea se cancelaría.

No obstante, aunque Misael “Chino” Rodríguez y su equipo habían tomado la decisión de no pelear contra el hijo de la leyenda, por aparentemente no haber cumplido con el pesaje que había acordado la Comisión de Boxeo de la Ciudad de México, finalmente según información de el sitio especializado Izquierdazo, ya existe un arreglo entre ambos para que puedan enfrentarse en el ring.

El entrenador Robert García confirmó en una entrevista que la pelea entre Chávez y Rodríguez sí se llevaría a cabo.

“La pelea ya está. Ya tenemos fecha, tenemos el lugar donde va a ser la pelea y todo. No lo voy a mencionar yo porque me imagino que eso le pertenece a Zanfer, pero sí, ya tenemos fecha”, dijo al medio citado.

De manera contundente, Robert García dijo que la pelea que debió haberse realizado hace 10 días en Pachuca, Hidalgo, sí se realizará, aunque no dio detalles sobre la sede, pero sí confirmó que la pelea se realizaría en este año y que será en la división de peso súper mediano.

Hay que recordar que Omar no cumplió con la báscula, pues según el acuerdo no debía superar los 81 kilos, hecho que provocó que Rodríguez abandonara la Plaza de Toros sin pelear.

“Sí, es en México este mismo año”, dijo Robert en entrevista con el portal Izquierdazo. “(La sede y el día) eso en realidad tendría que decirlo Zanfer. Y de las negociaciones, yo no soy el mánager, Misael tiene su mánager, tiene a la persona que se encarga de negociar todo eso. La pelea va a ser en el mismo peso, 168 libras, ya de ahí creo no puedo confirmar nada”.

Con ello, los peleadores deberán cumplir ahora con las 168 libras el día previo a la nueva pelea, e incluso se habla de que podría haber un segundo pesaje, como sucede en enfrentamientos de título de la FIB, pero aún no se han revelado detalles de este hecho.

“Creo que se estaba hablando de que puede haber un peso, pero no el peso arena, sino en la mañana como lo hace la FIB, que después del peso (un día antes de la pelea) a todo peleador lo pesan por la mañana (del día de la pelea). Así que de eso no creo que vaya a haber ningún problema, no creo que Omar después del pesaje el viernes vaya a subir tanto. Yo pienso que ahora sí vamos a tener pelea, tenía que haber pasado ya, pero por la regla de la comisión pues se tuvo que respetar esa regla y tuvimos nosotros también que defender eso”.