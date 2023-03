“Ya me cuesta mucho trabajo subirme al ring, no es lo mismo que entrenar diario en mi casa... pero lo bueno es que Érik me lleva ventaja, pero en la edad. Esta exhibición es emocionante, porque nos cuidamos y tenemos conciencia, aunque los años no pasan de gratis, esto requiere un esfuerzo extra”, mencionó el excampeón.

Cabe resaltar que para el “último adiós”, también se presentarán Julio César Chávez Jr que enfrentará a un peleador argentino y Omar Chávez, que peleará con otro extranjero, ambos todavía por definir, mientras que Jackie Nava se subirá al cuadrilátero con Joliss Alejandra Guzmán.

El evento se llevará a cabo en Tijuana, en el Estadio de los Xolos de Tijuana el sábado 20 de mayo, en el que promete ser un espectáculo que llame la atención, debido a que también habrá espectáculo musical para que sea un evento atractivo para los fanáticos del boxeo.